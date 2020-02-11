Diyarbakırlı başarılı öğrencilere burs!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, "Sınav kaygısı ve motivasyon" konulu bir seminer düzenlendi. Özellikle üniversite adayı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesi Songül Kalyoncu ile çok sayıda davetli katıldı. Seminerde konuşan üniversitede Öğretim Üyesi olan klinik Psikolog Dr. Mehmet Dinç, üniversite adayı öğrencilere altın kurallar içeren öneri ve tavsiyelerde bulundu. Sınav öncesi motivasyonu ve özgüven üzerine açıklamalar yapan Dr. Dinç, öğrencilere adeta moral depoladı.

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK ÖNEMLİ

Hedefe ulaşabilmek için iki önemli kuralın olduğunu, bunlardan birinin zaman, diğerinin de arzulananı ve hedefe odaklanarak istemek ve bunun için çalışmak olduğunu vurgulayan Dinç, "Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir şeyi gerçekten istemek ve bunu başarabilmek için planlar yapıp mücadele etmek de son derece önem arz etmektedir. Yakın zaman içinde sizleri önemli bir sınav beklemektedir. Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz, başaran sizler olacaksınız. Unutmayın ki daha çok bahanesi olan değil, yılmadan çalışanlar başaracaktır. Her tür bahane ve problemden sıyrılın, hedeflerinize odaklanın. Şunu da atlamamak gerekir, sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile bu sizde asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çalışmaktan vazgeçmeyin, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın" şeklinde altın öğütler verdi.

SEVDİĞİNİZ BÖLÜMÜ OKUYUN

Sınava hazırlanırken, "Şu üniversite çok iyi, ama şu üniversite çok kötü" şeklindeki algılardan arınmak gerektiğine de dikkat çeken Dr. Mehmet Dinç, "Bu tarz düşünceler yerine, hangi bölümü severek yaparım, hangi meslekte daha başarılı olurum gibi konularda düşünmek daha doğru olandır. Çünkü seçtiğiniz bölüm, hayatınızı sadece 4 yıl etkileyecek. Oysa seçtiğiniz mesleğiniz hayatınızı 40 yıl etkileyecektir. Bir de bir işi severek yapmanızdır. Hangi işi yapıyorsanız yapın, severek ve isteyerek yapın. Bu nedenle de severek yapacağınız mesleği tercih ediniz" diye konuştu. Dr. Dinç, Hasan Kalyoncu Üniversitesini tercih eden ilk 500 ile ilk 10 bin arasına giren öğrencilere de ayrıca ücretsiz eğitim ve burs hakkı tanınacağı müjdesini de verdi.