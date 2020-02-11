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MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır? 2020, ücreti ve diğer detaylar

MSÜ geç başvuru için araştırmalar, 11 Şubat tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından daha önce paylaşılan MSÜ başvuru kılavuzunda belirtilen 7 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ÖSYM tarafından 2020 belirlendi. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde henüz başvuru işlemlerini tamamlamamış adayların Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılım sağlayabilmek için tek şansları, belirtilen geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirmek.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:38 ABONE OL
MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru tarihi 2020, ücreti ve diğer detaylar

Kılavuzda belirtilen tarihler arasında başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adaylara, şansı tanındı. Kılavuzun yayımlandığı tarih itibarıyla MSÜ başvuruları için yoğun bir ilgi söz konusu. Henüz işlemlerini tamamlamamış adaylara tanınan bu hakka ilişkin merak edilen detayları bir araya getirdik. Haberimizden , ücreti ne kadar, nereye ödeme yapılır gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

  • Başvuru Süresi: 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)
  • Sınav tarihi: 29 Mart 2020
  • Sınav saati ve süresi: 10.15, 135 dakika
  • Sınav ücreti: 100,00 TL
  • Geç başvuru günü: 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
  • Geç başvuru günü sınav ücreti: 150,00 TL

MSÜ GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR HABERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ…

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