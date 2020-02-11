MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru tarihi 2020, ücreti ve diğer detaylar

Kılavuzda belirtilen tarihler arasında başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adaylara, MSÜ geç başvuru tarihi şansı tanındı. Kılavuzun yayımlandığı tarih itibarıyla MSÜ başvuruları için yoğun bir ilgi söz konusu. Henüz işlemlerini tamamlamamış adaylara tanınan bu hakka ilişkin merak edilen detayları bir araya getirdik. Haberimizden MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye ödeme yapılır gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Süresi: 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)

Sınav tarihi: 29 Mart 2020

Sınav saati ve süresi: 10.15, 135 dakika

Sınav ücreti: 100,00 TL

Geç başvuru günü: 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Geç başvuru günü sınav ücreti: 150,00 TL

MSÜ GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR HABERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ…