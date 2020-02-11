Son dakika haberi: Öğretmen adayları dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. İşte detaylar…

Atama bekleyen öğretmenlerin merakla beklediği o haber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklamasıyla duyuruldu. 750 engelli öğretmenin atandığı ve ataması yapıln bu öğretmenlerin 45 farklı branşta görev yapacağı da açıklamalara eklendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması yapıldı.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça atanan 750 engelli öğretmen, 45 farklı branşta görev yapacak.