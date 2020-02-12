Semanur’un okul hasreti bitti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için "Benim Öğrencim" projesini başlattı. Proje kapsamında eylül ayından bu yana toplam 80 kız öğrenci okula yeniden kazandırıldı. Proje sayesinde okul hasreti biten kız öğrencilerden biri de 13 yaşındaki Semanur Uzun oldu. Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan okula giden tek çocukları olan Semanur ailesinin maddi sıkıntıları ve annesinin hastalığı sebebi ile geçen yıl çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kalarak, evde ev işleri ve annesinin bakımı ile ilgilenmeye başlamıştı. Semanur "Okulumu çok özlemiştim. Babam çalışamıyor. Abilerim de hasta oldukları için çalışamıyorlar. Gelecekte mühendis olmak istiyorum. İnşallah ta amacımı gerçekleştireceğim. Aileme, anne ve babama okuyarak bakmak istiyorum" dedi.







AİLEYİ MÜDÜR İKNA ETTİ

2 yıl önce başlatılan proje kapsamında kentte çeşitli nedenlerle okulu bırakan öğrenciler tek tek tespit edilip okula yeniden kazandırılması için ailelere ziyaret düzenleniyor. Semanur'un durumunu ilgili ekiplerden öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bizzat Semanur'un ailesini ziyaret edip, sorunlarını yerinde gördü. Ailenin içinde bulunduğu sıkıntıların çözülmesi ve annenin tedavi olabilmesi için gerekli tüm imkânların sağlanacağı konusunda baba Remzi Uzun'a söz veren Tekin, Semanur'un yeniden okula gönderilmesi konusunda aileyi ikna etti.



KIZLARA ÖNCELİK

Tekin "9 kardeşi olan Semanur kızımızın okula devam edemediğini öğrendik. Semanur'un ayrıca kardeşleri arasında okula giden tek çocuk olduğunu da öğrendik. Anne ve babamızla görüştük. Onları ikna ettik. Kızımızın hem eğitim masraflarını karşılayacağız hem de onun ihtiyaçlarını karşılarken sağlık problemler ile yakından ilgileneceğiz. Burada bizim için önemli olan özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını sağlamak. Eylül ayından itibaren yaklaşık olarak, 80 kız öğrencimizi okula kazandırdık. Bir o kadar da erkek öğrencimiz var" dedi.

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