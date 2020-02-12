Yetenek haritasıyla eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de özel bir okul öğrencilerin yetenek ve ilgilerini erken yaşta fark etmelerini ve bu alanlarda gelişimlerini sağlamak amacıyla bir uygulama başlattı. Sevinç Koleji'nin başlattığı "Yetenek Haritası" ile çoklu zekâ kuramına göre öğrencinin baskın olduğu yetenekler belirleniyor. Sanat, spor, bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk, girişimcilik, felsefe gibi içeriğinde birçok alanda seçenek sunan ve anaokulu ile ilkokul öğrencilerine yönelik olan "Yetenek ve İlgi Akademisi" dersleri öğrencinin yetenekleri doğrultusunda gelişimini sağlıyor.