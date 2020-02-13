Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Yeni adıyla İOKBS, eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiren başvurular konusunda araştırmalar da hız kazandı. MEB tarafından uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı İOKBS başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Peki 2020 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? MEB ile İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?