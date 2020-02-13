Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

ne zaman bitecek? 2020 bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Ortaokul, imam hatip okulları ya da özel eğitim ortaokullarının 5,6,7 ve 8.sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9,10 e 11.sınıflarında öğrenci olanların katılım göstereceği süresi uzatıldı. tarafından uygulanan İOKBS başvurularının ne zaman sona ereceği ve başvuru şartları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki ne zaman bitecek? başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.2.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 08:55 ABONE OL
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

ne zaman bitecek? Yeni adıyla , eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiren başvurular konusunda araştırmalar da hız kazandı. tarafından uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı şartları ve tarihleri de belli oldu. Peki 2020 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? MEB ile İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN