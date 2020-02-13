MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ geç başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru işlemi nasıl, nereden yapılır?

MSÜ için yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında binlerce öğrencinin ilgi duyduğu bir konu oldu. Ocak ayında başlayan MSÜ 2020 başvuru işlemleri bu hafta sona erdi. Ancak, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için MSÜ geç başvuru imkanı bulunuyor. Bundan haberdar olan adaylar, MSÜ sınavı geç başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman olduğunu araştırıyorlar. Peki, 2020 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ne zaman sona erecek ve Milli Savunma Üniversitesi sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte yapılacak sınav ve başvurular ile ilgili detaylar...

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 2020 MSÜ geç başvuruları 25 Şubat 2020 tarihinde alınacak. 150,00 TL olan geç başvuru ücreti MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Sınav ücreti aynı gün ödenecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek. İşte izlenecek adımlar...