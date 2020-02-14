Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) başlıyor

"Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz" ana başlığı altında 135 konuşmacı, düzenlenecek 50 panel ve seminerde, 'Uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatları ile yükseköğretimde 'kadın liderliğinin' geliştirilmesine yönelik konuları el alacak.

ÜST DÜZEY KATILIM

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğindeki zirveye, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katılıyor.

"EURIE, EĞİTİM DİPLOMASİSİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR ZİRVE"

Alanında saygın, uluslararası eğitimcileri bir araya getiren ve 3 gün sürecek olan zirve ilgili açıklamada bulunan Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; "Avrasya Yükseköğretim Zirvesi- EURIE, dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyen ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği bir zirve. 2016 yılında ilk defa düzenlediğimiz EURIE Zirvesi ile beklentilerimizin çok ötesinde bir başarıya ulaştık. Bu yıl 5'ncisini düzenliyor olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Ve bu başarı sayesinde 'Study in Turkey' markası, dünya çapında bilinen, tanınan ve rağbet gören bir marka haline geldi. Ülkemizin tanıtımı ve eğitim diplomasisi açısından son derece önemli bir zirve. Zirve boyunca öğrencilere dünya çapında geçerliliği olan uluslararası bir eğitim vermek için neleri yapmamız gerektiğini, onlara küresel ekonomide başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri nasıl kazandıracağımızı, uzaktan online eğitimin geliştirilmesini, akademisyenler için uluslararası proje ve araştırmaları arttırmak için yapmamız gerekenleri, bölgenin eğitim stratejilerini ve fırsatlarını da masaya yatırıyor olacağız. Ve inanıyorum ki çok sayıda işbirliklerine de imza atacağız" dedi.

"IMAGINE TOMORROW İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİ"

"EURIE 2020" Zirvesi'nde bu yıl da, "Imagine Tomorrow İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği" ile yaklaşık 100 startup firması ve 400, girişimci, etkinlikte yer alacak 20'den fazla yatırım fonuyla bir araya gelerek proje ve iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulacak. Etkinlik, EURIE'nin açılış günü olan 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 12.30'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da teşrif edeceği bir törenle açılacak.

"YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER"

"EURIE 2020" Zirvesi, bu yıl 'kadın liderliğini' teşvik eden politikaların ele alınacağı panele de ev sahipliği yapacak.