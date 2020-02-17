Bursluluk sınavı İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB 2020 Bursluluk sınavı başvuru şartları ve kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2020 Bursluluk sınavı başvuruları devam ediyor. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları e okul üzerinden yapılacak. Bu yıl birçok öğrencinin katılım göstereceği sınavın son başvuru tarihi ise 24 Şubat 2020 olarak belirlendi. Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formu ve şartlarına dair detayları merak ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını kapsayan burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları şartları taşıdıkları müddetçe okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki 2020 Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nerede yapılır? 2020 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İOKBS ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 2020

Bursluluk sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, İOKBS 2020 Bursluluk sınavı başvurularına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.