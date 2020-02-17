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sınavı başvurusu nasıl yapılır? sınavı başvuru şartları ve kılavuzu!

sınavı başvuruları tüm hızıyla sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan sınavı 25 Haziran'da yapılacak. Henüz burs başvurusunda bulunmamış öğrenciler '' başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. tarafından yapılan ve eski adı PYBS yeni adı İOKBS olan sınav başvuruları 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Eğitim hayatları süresince burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru kılavuzundaki detayları araştırıyor. Peki İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2020 İOKBS ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:11 ABONE OL
Bursluluk sınavı İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB 2020 Bursluluk sınavı başvuru şartları ve kılavuzu!

() tarafından düzenlenen 2020 sınavı başvuruları devam ediyor. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları başvuruları üzerinden yapılacak. Bu yıl birçok öğrencinin katılım göstereceği sınavın son başvuru tarihi ise 24 Şubat 2020 olarak belirlendi. Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formu ve şartlarına dair detayları merak ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını kapsayan burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları şartları taşıdıkları müddetçe okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki sınavı başvuruları nasıl ve nerede yapılır? 2020 İOKBS nelerdir? İOKBS ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 2020

yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, İOKBS 2020 Bursluluk sınavı başvurularına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Bursluluk sınavı İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB 2020 Bursluluk sınavı başvuru şartları ve kılavuzu!
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