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Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? e-Okul'a nasıl ulaşılır?

sınavına başvuru yapmak isteyen öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren merak ediliyor. yayınladığı duyuru ile bursluluk sınavı başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS sınavı 25 Haziran'da yapılacak. Burs başvurusunda bulunmamış adaylar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını araştırırken gerekli sorgulamaları da yapıyorlar. Eski adı ile PYBS yeni adı İOKBS olan sınav bursluluk sınavı başvuru formuna nereden ulaşılır? başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:59 ABONE OL
İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Bursluluk sınavı başvuru formu e-Okul'a nasıl ulaşılır?

5 Şubat tarihinde başlayan Bursluluk Sınavı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. MEB, yayınladığı duyuru ile sınav başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıklamıştı. sınavına başvuru yapmak isteyen öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren bursluluk sınavı başvuru formuna nasıl ulaşılır? Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formu ve şartlarına dair detayları öğrenmek istiyorlar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını kapsayan burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları şartları taşıdıkları müddetçe okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Buna göre; yapılacak? İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI İOKBS 2020

Haberimizin içerisinden Bursluluk Sınavı'na ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Bursluluk sınavı başvuru formu e-Okul'a nasıl ulaşılır?
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