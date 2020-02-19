YDS 2020 başvuruları başladı! YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

80 sorudan oluşan ve adayların yabancı dil yeterliliğinin ölçülmesini sağlayan YDS 2020 başvuru süreci başladı. Nisan ayında gerçekleştirilecek sınav için başlatılan başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, YDS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Şubat 2020 tarihinde son başvuruların alınmasının ardından 10 Mart 2020'de geç başvuru işlemleri gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM takvimine göre YDS başvuru işlemleri ve sınav tarihlerine ilişkin ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzerinden başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
YDS kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. YDS başvuru formu da bu adreste erişime açılıyor. İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri
Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020'de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.
"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor.