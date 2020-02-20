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kayıt yenileme ekranı! kayıt yenileme ve AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

bünyesinde üniversite eğitimlerini tamamlayan öğrenciler her dönemin başında olduğu gibi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu süreçle ilgili tüm ayrıntılar araştırma konusu haline gelirken aynı zamanda belirlenen ücretin de ödenmesi gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren başlayan süreç ile ilgili olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde adım adım AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinizi haberimizin devamında bulunan www.anadolu.edu.tr/acikogretim linki üzerinden Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş otomasyonu ile gerçekleştirebilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:17 ABONE OL
AÖF kayıt yenileme ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme ve AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversite kayıt yenileme ve ders seçimi otomasyon ekranı birçok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişinin üniversite eğitimlerini tamamladığı Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin her dönemin başında gerçekleştirmesi gereken bu işlemler 17 Şubat tarihi itibariyle başlamış oldu. Belirlenen ücretin de ödenmesiyle tamamlanacak olan bu işlemler ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde adım adım 2020 ile AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinizi gerçekleştirebilir tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, www.anadolu.edu.tr/acikogretim linki üzerinden yapılan AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi nasıl yapılır? İşte ANASİS ekranı ile beraber tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi ve AÖF kayıt yenileme ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. 17 Şubat tarihinde başlayan sürecin 28 Şubat'a kadar devam edeceği bilirken öğrenciler yeni dönemde katılım sağlayacak oldukları ders seçimi işlemlerini de gerçekleştirecek.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti belirlenen tarihler arasında yine kılavuzda yer alan bankalardan yapılan ödeme ile gerçekleşecek. Haberimizin devamından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapmanız gereken bu işlemin tüm detaylarına ulaşabilir yer alan linke tıklayarak ANASİS öğrenci girişi ekranına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...

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AÖF kayıt yenileme ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme ve AÖF ders seçimi nasıl yapılır?
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