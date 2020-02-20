AÖF kayıt yenileme ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme ve AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversite Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi otomasyon ekranı birçok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişinin üniversite eğitimlerini tamamladığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin her dönemin başında gerçekleştirmesi gereken bu işlemler 17 Şubat tarihi itibariyle başlamış oldu. Belirlenen ücretin de ödenmesiyle tamamlanacak olan bu işlemler ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde adım adım 2020 ANASİS ile AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinizi gerçekleştirebilir tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, www.anadolu.edu.tr/acikogretim linki üzerinden yapılan AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi nasıl yapılır? İşte ANASİS ekranı ile beraber tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi ve AÖF kayıt yenileme ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. 17 Şubat tarihinde başlayan sürecin 28 Şubat'a kadar devam edeceği bilirken öğrenciler yeni dönemde katılım sağlayacak oldukları ders seçimi işlemlerini de gerçekleştirecek.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti belirlenen tarihler arasında yine kılavuzda yer alan bankalardan yapılan ödeme ile gerçekleşecek. Haberimizin devamından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapmanız gereken bu işlemin tüm detaylarına ulaşabilir yer alan linke tıklayarak ANASİS öğrenci girişi ekranına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...