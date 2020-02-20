Eğitimde ‘Öz’e dokunan buluşma

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen "Eğitimde bir Adım Ötesi" zirvesi bu yıl yine hiç konuşulmamış başlıklarla gerçekleştirilecek. Bu yıl "Öz'e yolculuk" temasıyla 14 Mart'ta düzenlenecek zirvenin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak. Zirvede tüm dünyada kitapları onbinlerce satılan, İ-Nesli ve Ben Nesli kitapları ile günümüz gençliğinin sorunlarına büyüteç tutan yazar ve psikolog Jean Twenge de katılacak. Ahlakın eğitimle olan ilişkisi de düzenlenecek panellerle tartışılacak. Zirvede 750 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Zirvenin hedefi ve içeriğiyle ilgili SABAH'a bilgi veren NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz "Hedefimiz katılımcılarımızla insana dair hakikatleri buluşturmak. Bizi biz yapan, geleceğe umutla bakmamıza sebep olacak bilgileri onlarla paylaşmak" dedi.Hızla globalleşen dünyada iletişim kurmanın eskiye nazaran çok daha kolay bir hale geldiğini hatırlatan Yılmaz "Bu kolaylık insana ait doğuştan gelen bir takım özellikleri, özellikle de 'öz'ü unutmamıza sebep oldu. Paylaşmanın kıymetini, sabır göstermenin ehemmiyetini, başkası için üzülüp sevilmenin hikmetini ıskaladık. Gençlerimize başarılı olmalarını, kariyer yapmalarını tavsiye ederken doğruluk ve dürüstlük adına hiçbir şey söylememeye başladık. Eğitimin gayesi kişileri iyi bir hâle getirmektir. İşte bizler de bu gerçeklerden hareketle bu yılki zirvemizin konusunu 'Öz'e Yolculuk' olarak belirledik" diye konuştu.Zirvede ahlakın eğitimle olan ilişkisi alanından uzman isimlerin katılacağı panellerle gündeme taşınacak. "Geleceğin İnsanı Nasıl Yetişiyor?" isimli panelde Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Doğan Cüceloğlu, Dina Khalaf ve Murat Soydan ile ahlak kavramının doğu ve batı kültürlerindeki karşılığından, evrensel ahlakın mümkün olup olmadığı gerçeğine kadar "gelecekteki insana" dair birçok farklı bakış açısı gündeme taşınacak. Prof. Dr. Mim Kemal Öke okul duvarları dışındaki kişisel öğretmenlerden söz edeceK. Zirvede Yazar Alev Alatlı da bir konuşma yapacak.Zirvede 30 çalıştay gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Yılmaz "Ders içeriklerine dair farklı bakış açılarının sunulduğu, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli hale getirilen çalıştaylarımız içerisinde ezberleri bozmanın öneminden farklılaştırmayı hayata geçirmeye, hikâye anlatıcılığından IB eğitim sisteminin inceliklerine kadar birçok farklı başlık katılımcılarla paylaşılacak" dedi. Zirveye katılım için son gün 22 Şubat.

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