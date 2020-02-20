Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Ek atama olacak mı? 20 bin Öğretmen ek ataması 2020 ne zaman yapılacak?

Pek çok öğretmen adayını yakından ilgilendiren ek atama olacak mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'un açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken bugün sosyal medya hesabı üzerinden "İlkbaharın müjdesi ilk cemre bugün havaya düştü. Belki bahar gibi güzel haberler vardır da Ziya Öğretmen saat 11.00'da @anadoluajansi Editör Masası canlı yayınında açıklayacaktır." Paylaşımını yaptı. Buna göre; ek atama yapılacak mı?

ÖĞRETMEN EK ATAMASI YAPILACAK MI? 2020

Ek atamalara ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizin içerisinden ek atama sürecine ilişkin detaylı bilgilere ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek atama sürecine ilişkin açıklamalarına ulaşabilirsiniz.