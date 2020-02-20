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Bakan açıkladı! olacak mı? 20 bin ataması 2020 ne zaman yapılacak?

ataması yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Şu an devam etmekte olan ve 18 Mart 2020 tarihinde sonuçlanması beklenen 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ek olarak bir atamanın olup olmayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Öğretmen ek atamasına ilişkin son dakika bilgilerini öğrenmek isteyenler gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirdi. konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; yapılacak mı? Öğretmen ek atamasına ilişkin son dakika açıklamalarını Bakan Ziya Selçuk yaptı! İşte o açıklamalar!

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:20 ABONE OL
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Ek atama olacak mı? 20 bin Öğretmen ek ataması 2020 ne zaman yapılacak?

Pek çok öğretmen adayını yakından ilgilendiren olacak mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Öğretmen atamaları ile ilgili Bakan 'un açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken bugün sosyal medya hesabı üzerinden "İlkbaharın müjdesi ilk cemre bugün havaya düştü. Belki bahar gibi güzel haberler vardır da Ziya Öğretmen saat 11.00'da @anadoluajansi Editör Masası canlı yayınında açıklayacaktır." Paylaşımını yaptı. Buna göre; ?

ÖĞRETMEN EK ATAMASI YAPILACAK MI? 2020

Ek atamalara ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizin içerisinden ek atama sürecine ilişkin detaylı bilgilere ve Ziya Selçuk'un ek atama sürecine ilişkin açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Ek atama olacak mı? 20 bin Öğretmen ek ataması 2020 ne zaman yapılacak?
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