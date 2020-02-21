Nisan ikinci ara tatil tarihi ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB ile 2020 takvimi!

Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilen "Okullar ne zaman kapanacak?" ile "İkinci ara tatil ne zaman?" sorularının yanıtları araştırılıyor. 3 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönemin ardından yaz tatilini iple çeken öğrenciler yoğun bir temponun ardından dinlenmek istiyorlar. İkinci yarıyıl eğitim dönemi ile birlikte ilk sınav tarihleri için de heyecan dorukta. 3 Şubat tarihinde 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler ders başı yapmıştı. Buna göre; okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB eğitim öğretim yılının takvimini yayınladı. Buna göre; haberimizin içerisinden okulların kapanış tarihine ve Nisan ikinci ara tatil tarihlerine ulaşabilirsiniz.