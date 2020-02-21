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Nisan tarihi ne zaman? ? ile 2020 takvimi!

" ne zaman?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala Nisan ayında ikinci ara tatile çıkacak öğrenciler için geri sayım başladı. 1 haftalık tatil tarihlerini araştıranlar bu tarihlere göre plan yapacaklar. İlkinin Kasım ayında gerçekleştirildiği yapılacak? ? okulların kapanacağı tarihe ilişkin detayları 2020 resmi iş takviminde duyurdu. Yoğun bir eğitim temposunun ardından yaz tatilini merak eden öğrenciler Eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merak ediyor. Buna göre; okullar ne zaman kapanacak? İkinci ne zaman yapılacak? 3 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönemin ardından okullar ne zaman kapanacak? açıkladı!

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:22 ABONE OL
Nisan ikinci ara tatil tarihi ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB ile 2020 takvimi!

Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilen "?" ile " ne zaman?" sorularının yanıtları araştırılıyor. 3 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönemin ardından yaz tatilini iple çeken öğrenciler yoğun bir temponun ardından dinlenmek istiyorlar. İkinci yarıyıl eğitim dönemi ile birlikte ilk sınav tarihleri için de heyecan dorukta. 3 Şubat tarihinde 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler ders başı yapmıştı. Buna göre; okullar ne zaman kapanacak? yapılacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

eğitim öğretim yılının takvimini yayınladı. Buna göre; haberimizin içerisinden okulların kapanış tarihine ve tarihlerine ulaşabilirsiniz.

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Nisan ikinci ara tatil tarihi ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB ile 2020 takvimi!
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