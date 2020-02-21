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2020 başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 ?

tarafından düzenlenen iki yıllık ön lisans programından dört yıllık lisans programına geçişi sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Meslek Yüksek Okulu ve ön lisans programlarından mezun olan ya da gerekli şartları tamamlayan öğrenciler başvuru yapma hakkına da sahip olacaklar. Bu yılın Dikey Geçiş Sınav ücretleri ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönem 120 TL olarak belirlenen ücretler bu dönem içerisinde belli olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra kendi banka hesaplarıyla veya kredi kartlarıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Buna göre; başvuruları 2020 ne zaman, nasıl yapılacak? DGS sınavı hangi tarihte olacak?

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:04 ABONE OL
DGS 2020 başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 DGS ne zaman?

2020 tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitiminin ardından bu eğitimi dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren başvuru tarihleri araştırılıyor. tarafından düzenlenen, ön lisans mezunlarının girebileceği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmayı sağlayan sınavda öğrenciler 60 Türkçe ve 60 Matematik sorusundan sorumlu tutuluyor. Her yıl ortalama 200 bin adayın sınava katılım gösterdiği ne zaman yapılacak? ne zaman?

DGS 2020 SÜRECİ

Haberimizin içerisinden Dikey Geçiş Sınavı DGS 2020 sürecine dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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