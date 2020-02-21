DGS 2020 başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans eğitiminin ardından bu eğitimi dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren DGS başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen, ön lisans mezunlarının girebileceği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmayı sağlayan sınavda öğrenciler 60 Türkçe ve 60 Matematik sorusundan sorumlu tutuluyor. Her yıl ortalama 200 bin adayın sınava katılım gösterdiği DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2020 ne zaman?

DGS 2020 SÜRECİ

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