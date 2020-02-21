YÖKDİL sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu. Bilindiği gibi, her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı başvuruları geçtiğimiz ay alınmıştı. Adaylar çalışmalarını sürdürürken sınava nerede gireceklerini yoğun bir şekilde araştırmaya başlamıştı. ÖSYM tarafından bugün yapılan duyuru neticesinde, YÖKDİL sınav giriş yerleri resmen açıklandı. Peki, ÖSYM sorgulama sayfası ile 2020 YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl ve nereden görüntülenir?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 2020 NE ZAMAN?

2020 YÖKDİL/1 sınavı 1 Mart 2020 Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA VE DİLLERDE YAPILIYOR?

2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.