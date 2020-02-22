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başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? ile 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen 2020 başvuruları tarafından alınmaya devam ediyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek olan milyonlarca öğrenci, YKS başvurusu tarihleri aralığında ilgili işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamak zorunda. Bu noktada, YKS sınav ücreti, son başvuru tarihi ve merkezleri gibi birçok bilgi önem arz ediyor. Durum böyle olunca, '2020 YKS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek ve sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman ve sınav ücreti nereye yatırılır? ÖSYM kılavuzu ile adım adım üniversite sınavı başvuru süreci haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 15:27 ABONE OL
YKS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? ÖSYM ile 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Şubat ayının başında yayımlanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ile beraber başvurular kabul edilmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren sınav ücreti, son başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Üniversite hayali kuran adayların da TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayabilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen son tarihi kaçırmadan eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Tam bu noktada, '2020 YKS başvuru sınav ücreti kaç lira ve hangi bankaya yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Adaylar, katılacakları her oturum için 'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

2020 YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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YKS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? ÖSYM ile 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
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