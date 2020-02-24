Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı telafi sınavları ile ilgili olarak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adayların meraklar beklediği sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılacak olan duyurular binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Peki, AUZEF telafi sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim öğrenci girişi ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 09:45 ABONE OL
AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

telafi sınavları ile ilgili olarak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 15-16 Şubat tarihleri arasında uygulanılan telafilere katılım sağlayan vatandaşların gözü Üniversitesi resmi sitesi duyuru ekranına çevrilmiş durumda. Bu araştırmalar ile ilgili olarak hazırladığımız haberimizde İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan tüm son dakika duyurularına ve gelişmelerine ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin devamındaki linke tıklayarak sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN