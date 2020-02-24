AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim telafi sınavları ile ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 15-16 Şubat tarihleri arasında uygulanılan telafilere katılım sağlayan vatandaşların gözü İstanbul Üniversitesi resmi sitesi duyuru ekranına çevrilmiş durumda. Bu araştırmalar ile ilgili olarak hazırladığımız haberimizde İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan tüm son dakika duyurularına ve gelişmelerine ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin devamındaki linke tıklayarak sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...