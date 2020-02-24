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başvurusu için bugün son gün! Sınavı DİP MBSTS başvurusu nasıl yapılır?

tarafından alınan Sınavı başvuruları için bugün son gün. Adaylar konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden öğrenci giriş ile başvurular elektronik ortamdan gerçekleştirilebiliyor. 18 Şubat tarihinde başlayan ve bugün itibariyle ise son bulacak olan Diyanet ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, DİP MBSTS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 DİP MBSTS başvuru ekranı ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:37 ABONE OL
DİP MBSTS başvurusu için bugün son gün! ÖSYM Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİP MBSTS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM 2020 takvimine göre DİP MBSTS başvuruları için bugün son! Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde DİP MBSTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır gibi tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DİP MBSTS başvuru ekranı ve Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

DİB MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18 Şubat'ta başlayan başvurular 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Geç başvuru işlemleri ise 05 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik no ve şifre ile yapılan giriş ile yapabilecek.

2020 DİYANET MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 04 Nisan 2020 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınava girecek adaylar, 170,00 TL olan sınav ücretini, 18 Şubat - 25 Mart 2020 tarihleri arasında yatıracaklar.

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DİP MBSTS başvurusu için bugün son gün! ÖSYM Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİP MBSTS başvurusu nasıl yapılır?
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