EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları tek parça izle! TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları

Ülkemizde Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında lise ve öncesi düzeyde öğrencilerin eğitimine uzaktan eğitim EBA ile devam edilmesine karar verilmiş. EBA ile uzaktan eğitim süreci, bu hafta başı itibarıyla başladı. Eğitim Bilişim Ağı ve TRT iş birliği içerisinde canlı olarak yayınlanan dersler sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine doğru son buluyor. TRT EBA TV ders tekrarı videoları ise öğleden sonra ve akşam saatlerinde yayınlanıyor. Sabahki dersini kaçıran ya da gördüğü konunun üzerinden geçerek pekiştirmek isteyen öğrenciler EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videolarını yakından takip ediyor. Peki, TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? Merak edilenleri haberimizde derledik.

UZAKTAN EĞİTİM DERS TEKRARI NE ZAMAN?

MEB, yayımladığı ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatlerine göre, eksiklerini tamamlayabilecek.

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrar saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00

EBA TV DERS TEKRARI VİDEOLARI

İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV ders tekrarlarını görüntülemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.