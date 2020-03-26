Dersini üniformasıyla dinledi

İlkokul 1.sınıf öğrencisi Hüseyin Talha Kurnaz (7) koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden sonra uzaktan eğitim sistemiyle eğitim görüyor. Eba TV'de verilen programda derslerini yapmak için her sabah okula gidecekmiş gibi kalkıp, okul kıyafetlerini giyiyor ve televizyonun başına geçiyor. Sabahları büyük bir heyecanla uyanıp, giyindiğini anlatan Talha Kurnaz, "Okul kıyafetlerimle giyip, okuldaymışım gibi ders yapıyorum. Erkenden televizyonun başına geçiyorum. Ama arkadaşlarımı özledim" dedi. Annesi Songül Kurnaz (32) ise, "Devletimiz öğrencilerini öğretmensiz bırakmadı. Allah razı olsun. Çocuklarımızın bu zor günlerde eğitimden geri kalmaması çok güzel" dedi.