TV karşısında not alın konuyu tekrar edin

Corona virüsü ile mücadele kapsamında eğitim ve öğretim EBA üzerinden sürerken eğitim uzmanları, evdeki eğitime ilişkin bazı önemli uyarılarda bulunuyor. İlkokul, ortaokul ve liselere yönelik 3 ayrı kanaldan derslerin başladığını hatırlatan Eğitim Danışmanı Ünal Yılmaz, ailelerin derslerin izlendiği odalarda bazı düzenlemeleri yapmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Ailelere, çocukları için sınıf ortamına yakın bir çalışma odası hazırlama çağrısı yapan Yılmaz, "Çocuğunuz hangi sınıfta olursa olsun, imkanlar dâhilinde TV'den eğitim sırasında odada misafir bulundurmayın, yemek yemeyin, müzik dinlemeyin. Çocuklara, sınıf ortamındaki sakinliği vermeye çalışın" dedi. Ailelere seslenen Yılmaz, şu uyarılarda bulundu.

* Şimdi artık evlerimizin bir odası sınıf ortamına göre düzenlememiz gerekecek. Ara vermenin ne kadar süreceği henüz belirsiz. Çocuğumuza aynı okuldaymış sınıfındaymış gibi bir ortam hazırlamalıyız.

* Çocuğumuz ders dinlerken evde sessizliği korumalıyız. Ders izlediği odaya herhangi bir şeyi bahane ederek girmemeliyiz. Çocuklarımızın yaş özelliklerine göre oyun ve aktivitelere imkân sağlamalıyız.

* İşlenecek konu ile ilgili zihni hazırlığımızı yapmış olmalıyız. Ders verimini artırır. Ders başlamadan mutlaka zamanında TV'nin ya da internetimizin başında olmalıyız.

* Anlatılan konuyu izlerken başka bir şeyle ilgilenmemeliyiz.

* Ders dinleme ve çalışma süremiz 40 dakikanın altında olmamalı. 15-20 dakika ara vermeli tekrar çalışmaya devam etmeliyiz.

* Derste aldığımız notlarla konuyu tekrar etmeliyiz.

* Kaçıncı sınıfta olursak olalım günün belirli bir bölümünde mutlaka kitap okumaya zaman ayıralım.



EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Ünal Yılmaz: Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un eğitimin her platformunda çalışmış biri olarak atanmasında ümitler çok yüksekti. Sessiz ve derinden çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bakanımızın daha önce başlattığı EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) ile birlikte bu süreç, eğitim sistemimizin de adeta dijital bir evreye girmesini sağlamış oldu. Eğitim öğretim faaliyetlerinde yeni bir döneme de girmiş olduk.



ÇOCUKLARLA EVDE NASIL VAKİT GEÇİRİLEBİLİR?



* Bilgi Merkezi ve canlı ders anlatımı ile yapılacak olan uzaktan öğretim içeriklerini takip ederek.

* Sevdikleri yazarların kitaplarını okuyarak.

* Müzik dinleyerek/ müzik yaparak.

* Resim yaparak ya da el sanatları ile ilgilenerek.

* Kutu oyunları oynayarak.

* Egzersiz yaparak.

* Sabah erken saatlerde ya da kalabalık olmayan alanlarda yürüyüş yaparak.

* Film izleyerek.

* Mutfakta yeni lezzetler yaratarak.

* Merak ettikleri bir alanı/konuyu araştırarak.

BİLFEN İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç



GÜNÜN MENÜSÜ



KAHVALTI:

08:00

Haşlanmış yumurta + kivi Beyaz peynir Ceviz Bal Tam buğday ekmeği Kuşburnu

ÖĞLE YEMEĞİ:

12:00

Kurufasulye yemeği Bulgur pilavı Cacık

1. ARA ÖĞÜN:

15:00

1 orta boy portakal

AKŞAM YEMEĞİ:

18:00

Yoğurt çorbası Kıymalı ıspanak Tam buğday ekmeği

2. ARA ÖĞÜN:

20:00

1 su bardağı süt

Uzman Diyetisyen Veysel CİĞERLİ



GÜNÜN OYUNU:



DİNLE TAHMİN ET

* Mutfağınızdan tencere kapağı, kaşık, spatula, maşa gibi farklı araç gereçler seçiniz.

* Seçtiğiniz bu araç gereçleri çocuğunuz ile oynayacağınız alana getiriniz.

* Çocuğunuz bu materyalleri görmeden önce onun gözlerini bir fular yardımı ile görmesini engelleyecek şekilde kapatınız.

* Getirdiğiniz mutfak malzemelerinden sesler çıkartarak hangi malzeme olduğunu tahmin etmesini sağlayınız.

* Tahmin ettikten sonra "Bakalım bu malzemeler nasıl ses çıkarıyor, bir araya getirsek nasıl bir müzik grubu oluşturabiliriz? Hangi malzeme hangi müzik aletinin sesine benziyor olabilir?"gibi sorular ile oyunu keyifli hale getirebilirsiniz.

* Ardından, farklı ritimler tutarak birbirinizin ritmini yakalayabilirsiniz. BİLFEN Anaokulları Koordinatörü Uzm. Psk. Hande Kızılöz Uluca



ASLA ZORLAMAYIN:



ÇOCUKLAR EĞLENDİKLERİ HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAZ

* Ders dışında kalan zamanlarda o günün tekrarı şeklinde yarım saat, bir saat kadar. Bundan sonra da ders dışı bir faaliyet yapılmalı. Ama bu asla zorla yaptırılmamalı. Aileler örneğin zorla kitap okutuyorlar, bu olmaz. Çocuk eğlendiği şeyleri yapmalı bazen film, bazen oyun oynayabilir. Çünkü günün yüzde 20'ye yakınını zevk aldığı şeyle geçirmesi gerekmekte. Doç. Dr. Ertan Görgü- Medeniyet Üniversitesi Çocuk Gelişim Uzmanı



GÜNÜN KİTABI:



YALNIZ EFE

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim öğrencilerine tavsiye ettiği eserler arasında yer alan Yalnız Efe'yi büyük zevkle okuyacaksınız. 100 yıl önce aramızdan ayrılan Ömer Seyfettin bu kitabında, haksızlığa boyun eğmeyen, kendini yoksulları savunmaya adamış bir kahramanı anlatıyor. (Turkuvaz Kitap Yayınları)

40 YILLIK TECRÜBEDEN EVDE EĞİTİM TÜYOLARI

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL SÜRESİ UZATILDI MI? OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ Mİ?