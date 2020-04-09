EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2020 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EKYS sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren adaylar tarafından araştırılmaya başlarken gözler ÖSYM tarafından gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için sınava katılım sağlayan adaylar için yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusunda sınavın sonuçlarının bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisi sunulmuştu. Buna göre; EKYS sonuçları açıklandı mı? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Haberimizin devamından EKYS sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM GİRİŞ İLE SONUÇ SORGULA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) MEB ile beraber organize ettiği sınavın 2020 etabına ait sonuçlar için nefesler adeta tutuldu. Geçtiğimiz ay sınava katılım sağlayan vatandaşlar alacakları puanlara odaklandı. İşte, MEB 2020 EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...