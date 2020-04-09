Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2020 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları açıklandı! sonuç sorgulama ekranı: 2020 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

bünyesindeki eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı yani 2020 sonuçları için adaylar geri sayıma başlamışken gelen son dakika haberi ile sonuçlar erişime açıldı. Öğretmenlerin, devlet kurumlarında müdür veya müdür yardımcısı olabilmek için giriş yaptığı sınav Mart ayında düzenlenmiş ve katılım sağlayan vatandaşlar tarafından düzenlenen bu sınavın açıklanacağı tarihi merak ederken bir taraftan da internet üzerinden EKYS sınav sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorularına yanıt aramaya devam ediyordu. ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçları 9 Nisan yani bugün açılacağı adaylara duyurulmuştu. Buna göre; 2020 EKYS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM ve MEB işbirliği ile hazırlanan sınava dair sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 15:37 ABONE OL
EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2020 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren adaylar tarafından araştırılmaya başlarken gözler tarafından gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. 'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için sınava katılım sağlayan adaylar için yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusunda sınavın sonuçlarının bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisi sunulmuştu. Buna göre; EKYS sonuçları açıklandı mı? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Haberimizin devamından EKYS sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM GİRİŞ İLE SONUÇ SORGULA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) ile beraber organize ettiği sınavın 2020 etabına ait sonuçlar için nefesler adeta tutuldu. Geçtiğimiz ay sınava katılım sağlayan vatandaşlar alacakları puanlara odaklandı. İşte, MEB 2020 EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2020 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA