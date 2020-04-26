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SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI: ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz gün açıklanması beklenen Bilim ve sanat merkezleri 1. 2. Ve 3. Sınıf grup tarama testleri sınav sonuçları için adayların geri sayımı sürüyor. tarihinde erişime açılması planlanan sonuçlar ile tarihe ertelenirken öte yandan binlerce öğrenci ve veli 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna da internet aracılığı ile yanıt arıyor. Adaylar 4 Ocak tarihlerinde başlayarak gerçekleştirilen grup tarama testlerine katılım sağlamıştı. Ancak sonuçların 22 Nisan'da açıklanmayacağı açıklaması yapıldı ve bunun nedeni olarak ise corona virüs salgını gösterildi. Buna göre; 2020 Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:27 ABONE OL
BİLSEM SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI: MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Gibi sorular an itibariyle internet aracılığı ile araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda yayınladığı genelgede tarihini işaret etmiş ve o gün geldiğinde binlerce öğrenci ve veli heyecanla sonuçları araştırıyordu. Ancak gerekli değerlendirmelerin tamamlanamadığı bu nedenle de sonuçların ile tarihlerde erişime açılacağı bildirildi. Buna göre; 2020 BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Soruları yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 22 Nisan tarihinde açıklanması planlanan sonuçlar henüz adayların erişimine açılmadı. Konuyla ilgili araştırmalar gün içerisinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Peki, 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuya dair bir açıklama yapmadı ancak haberimizin ilerleyen sayfalarından tüm gelişmeleri takip edebilir sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…

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BİLSEM SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI: MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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