TRT EBA TV canlı yayın izle linki 29 Nisan 2020: EBA TV frekans ayarları ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri canlı yayını nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi

TRT EBA TV canlı yayın izle linki, her gün milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle okullarda örgün öğretime ara verilirken eğitim süreci uzaktan eğitim aracılığıyla devam ettiriliyor. Öğrenciler internet üzerinden TRT EBA TV canlı yayın linki ve TÜRKSAT frekans ayarları aracılığıyla ilgili EBA TV kanallarının televizyondan takibini gerçekleştiriyor. Her gün güncel bir şekilde TRT EBA TV canlı izle araştırması yapan öğrencilerin sayısı artıyor. Buna göre; TRT EBA TV hangi kanalda, canlı yayın nasıl izlenir? TÜRKSAT frekans ayarı nasıl yapılır? Haberimizin içerisinden ilkokul, ortaokul, lise ders programına ulaşabilir, EBA TV CANLI İZLE linkine ulaşabilirsiniz.

EBA UZAKTAN EĞİTİM FREKANS BİLGİLERİ 2020

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4s

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 29 NİSAN ÇARŞAMBA İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 29 Nisan Çarşamba yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;