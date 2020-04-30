BİLSEM sınav sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında yapılan grup tarama sınavı sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde duyurusu yapılan, grup tarama sınavları ocak ayı itibarı ile başladı ve mart ortasına kadar sürdü. BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi de on binlerce öğrenci ve velileri ile paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, '2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

BİLSEM SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI? MEB SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, 2020 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.