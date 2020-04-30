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MEB tarafından ne zaman açıklanacak? 2020 sorgulama nasıl, nereden yapılır?

2020 için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ocak ayında başlatılan grup tarama sınavları mart ortasına kadar devam etmişti. Bu doğrultuda, 2020 BİLSEM sınav sonuçları hakkında sorgulamalar yoğunlaştı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ertelenmişti. Peki, MEB tarafından açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Haberimizden, Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı grup tarama sınav sonuçları sorgulama hakkında gerekli bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 08:59 ABONE OL
BİLSEM sınav sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında yapılan grup tarama sınavı sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde duyurusu yapılan, grup tarama sınavları ocak ayı itibarı ile başladı ve mart ortasına kadar sürdü. açıklanma tarihi de on binlerce öğrenci ve velileri ile paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, '2020 ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

BİLSEM SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI? MEB SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, 2020 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.

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BİLSEM sınav sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?
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