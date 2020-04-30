‘Motivasyon düşerse seneye zorlanırsınız’

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu yıl sınıfa kalma olmayacağını açıklaması öğrenciler için müjdeli bir oldu. Ancak bu durum 31 Mayıs'a kadar uzatılan uzaktan eğitim sürecine öğrencilerin ilgi göstermemesine, "Nasıl olsa sınıfta kalma yok" diyerek derslere ilgisiz kalmasına neden olabilecek. Bu noktada en büyük görev yine velilere düşüyor. Eğitimin birbirine bağlı halkalardan oluştuğunu hatırlatan uzmanlar, "Çocuklar uzaktan eğitimle verilen ikinci dönem konularından koparsa yeni eğitim-öğretim yılına adapte olamaz. Çok zorlanır" uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, ailelere ve öğrencilere şu önerilerde bulundu:Sınıfta kalma olmayacağı için çocuklara ders dinletmek çok zor. Veliler ile rehber öğretmenlerin bu dönemde çocuklara "Siz kendiniz için eğitim alıyorsunuz. Derslerinizden koparsanız en büyük zararı yine siz görürüsünüz" fikrini empoze etmemiz gerekir. Aksi taktirde önümüzdeki yıl çok zorlanırlar. Müfredat birbine bağlı bir sarmaldır.Çocukları uzaktan eğitim sürecindeki konuların gelecekte kendileri için bir alt yapı olduğu konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Eğitim birbirine bağlı halkalardan oluşur. Halkanın biri koparsa bağlanamaz. Velilerin haziran ayına kadar, belki her gün usanmadan sıkılmadan bu ikna edici konuşmaları çocuklarına yapması gerekir.Çocuklar şimdi derslerden koparsa yeni döneme adapte olamaz. Motivasyonları çok düşer. Velilere 1-31 Mayıs tarihleri arasında çok büyük görevler düşüyor. Sıkı bir program yaparak çocukların hergün derslerini dinleyip gerekli tekrar ve ödevleri yaptırması gerek.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Havaların ısınmasıyla çocukların evde daha çok sıkılmaya başlayabileceğini vurgulayan uzmanlar ebeveynlerin evde daha fazla etkinlik ve oyun tasarlamalarını öneriyor. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Özcan "Evde sıkılan çocuklar için hareket etmelerini teşvik eden, farklı duyularına hitap eden oyunlar tasarlamak gelişimsel açıdan da faydalı olacaktır" dedi. İşte evde yapılabilecek etkinlikler:: Boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer enstrümana dönüştürebilirsiniz.: Koltuk, yastık, sandalye, fırın tepsileri gibi eşyalarla engelli koşu parkuru hazırlayabilirsiniz.: Bowling oynamak isterseniz, labut olarak plastik bardak ya da karton bardak kullanabilirsiniz. Farklı şekilde dizebileceğiniz bardakları ufak bir top yardımıyla devirmeye çalışabilirsiniz.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık "Uzaktan eğitime destek" kotası verileceğini duyurdu. YÖK'ün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla 6 GB'lık ücretsiz internet öğrencilerin kullanımına sunulacağı duyuruldu. ANKARA