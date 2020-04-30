Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek? Telafi eğitiminde sınav olacak mı?

Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek? Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler telafi eğitimle alakalı güncel bilgileri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin ardından milyonlarca öğrenci '' telafi eğitimi nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Buna göre Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek, sınav olacak mı? İşte konuya ilişkin güncel bilgiler…

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR, NE KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından '' telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edilmişti. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsıyor.