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eğitimi nedir, ne kadar sürecek? ?

Ülkemizde koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitim süreci başlatılmıştı. Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyururken eğitimi konusuna değindi. Konuya yönelik araştırma yapan veliler ve öğrenciler ‘’ , nasıl yapılacak?’’ şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Buna göre bütün bir dönemin değil, kısmi ve hızlandırılmış eğitim süreci olarak bilinen eğitimin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sürece ilişkin birçok model olduğunu ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Peki Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek? ?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:59 ABONE OL
Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek? Telafi eğitiminde sınav olacak mı?

eğitimi nedir, ne kadar sürecek? Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler telafi eğitimle alakalı güncel bilgileri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin ardından milyonlarca öğrenci '' ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanı Ziya Selçuk, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Buna göre , ne kadar sürecek, sınav olacak mı? İşte konuya ilişkin güncel bilgiler…

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR, NE KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından '' telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edilmişti. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsıyor.

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Telafi eğitimi nedir, ne kadar sürecek? Telafi eğitiminde sınav olacak mı?
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