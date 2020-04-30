2020 YKS ne zaman, sınav tarihi öne mi alınacak? YKS sınav tarihi değişti mi, üniversite sınavı ne zaman? - Son dakika gelişmeleri

YKS sınav tarihi ne zaman, değişti mi? Sorusu geçtiğimiz gün geç saatlerden itibaren 2020 üniversite sınavı için hazırlıklarına devam eden milyonlarca adayın merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ederken tüm gözler ÖSYM ve YÖK Başkanlığı tarafından yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. 2020 yılında düzenlenecek olan sınavın bilindiği üzere ülkemizdeki korona virüs salgınına tedbir amaçlı değiştirildiği ve ileri tarihe atıldığı biliniyordu. Bunun üzerine ise salgınla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirmelerinde sınav tarihinde yeni bir değişiklik daha söz konusu olduğu ve tarihin erkene çekileceği ile ilgili iddialar özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Peki, 2020 YKS ne zaman, ertelendi mi, erkene mi alındı? 2020 üniversite sınavı YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM son dakika açıklamalarını anbean takip edebileceğiniz haberimiz…

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda salgınla mücadele kapsamında bu yıl uygulanacak olan üniversite sınav tarihi ertelendiği ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyurulmuştu. Son günlerde ise düzenlenecek olan sınav tarihinde yeni bir değişikliğin daha yapılacağı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman, sınav tarihi değişti mi? Üniversite sınavı erkene mi alındı?

İşte tüm detaylar!