YÖK 6 GB ücretsiz internet kampanyasını duyurdu! Üniversite öğrencileri 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır, alınır?

Tüm mobil operatörler ve YÖK işbirliği ile üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet kampanyası nasıl alınır? Sorusu geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi sonrasında araştırma konusu haline geldi. Yapılan açıklamada; "Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz." İfadeleri kullanırken binlerce öğrenci an itibariyle hatlarına uygulanan bu bedava interneti şimdiden kullanmaya başladı. Peki, YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR?

YÖK tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile üniversite öğrencilerine müjde verildi. Uzaktan eğitim sürecinde kullanılması amacıyla kişilerin hatlarına tanımlanan bedava internetle beraber kişiler //yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki derslerine bu kota kapsamında ücretsiz olarak ulaşabilecek. İşte üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet kampanyası ile ilgili detaylı bilgi…