YÖK 6 GB ücretsiz internet kampanyasını duyurdu! Üniversite öğrencileri 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır, alınır?

Tüm mobil operatörler ve YÖK işbirliği ile üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet kampanyası nasıl alınır? Sorusu geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi sonrasında araştırma konusu haline geldi. Yapılan açıklamada; "Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz." İfadeleri kullanırken binlerce öğrenci an itibariyle hatlarına uygulanan bu bedava interneti şimdiden kullanmaya başladı. Peki, YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…
YÖK tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile üniversite öğrencilerine müjde verildi. Uzaktan eğitim sürecinde kullanılması amacıyla kişilerin hatlarına tanımlanan bedava internetle beraber kişiler //yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki derslerine bu kota kapsamında ücretsiz olarak ulaşabilecek. İşte üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet kampanyası ile ilgili detaylı bilgi…