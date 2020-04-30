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6 GB kampanyasını duyurdu! Üniversite öğrencileri 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır, alınır?

Başkanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından; ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sürecinde öğrencilere 6 GB verileceği duyuruldu. Derslerine örgün eğitim yerine uzaktan eğitim ile devam eden milyonlarda üniversite öğrencisi ise konuya dair olarak YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınır, yapılır? Sorularına yanıt aramaya başladı. YÖK ve Mobil operatörler işbirliği ile düzenlenen bu kampanya vatandaşların yoğun ilgisini görürken öte yandan bu kampanya sayesinde binlerce öğrenci bedava internetten faydalanabilecek. Peki, 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır? İşte üniversite öğrenciler için uygulanan kampanya detayları…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:21 ABONE OL
YÖK 6 GB ücretsiz internet kampanyasını duyurdu! Üniversite öğrencileri 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır, alınır?

Tüm mobil operatörler ve işbirliği ile üniversite öğrencilerine 6 GB kampanyası nasıl alınır? Sorusu geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi sonrasında araştırma konusu haline geldi. Yapılan açıklamada; "Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz." İfadeleri kullanırken binlerce öğrenci an itibariyle hatlarına uygulanan bu bedava interneti şimdiden kullanmaya başladı. Peki, YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR?

YÖK tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile üniversite öğrencilerine müjde verildi. sürecinde kullanılması amacıyla kişilerin hatlarına tanımlanan bedava internetle beraber kişiler //yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki derslerine bu kota kapsamında ücretsiz olarak ulaşabilecek. İşte üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet kampanyası ile ilgili detaylı bilgi…

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YÖK 6 GB ücretsiz internet kampanyasını duyurdu! Üniversite öğrencileri 6 GB ücretsiz internet nasıl yapılır, alınır?
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