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2020 NE ZAMAN, sınav tarihi öne mi alınacak? YKS sınav tarihi değişti mi?Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika gelişmeleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca kişinin katılım sağladığı ve tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavı 2020 ne zaman, sınav tarihi erkene mi çekilecek? Sorusu geçtiğimiz gün geç saatlerden itibaren araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki salgın neticesinde normal tarihin ertelendiği duyurusu geçtiğimiz haftalarda ÖSYM 2020 takvimi ile gerçekleştirilirken iddiaya göre yeni bir değişiklik daha yapılacağı düşünülüyor. Bu kapsamda gözler başkanı Yekta Saraç ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'ye çevrilirken binlerce aday konuyla ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre; 2020 YKS ne zaman, ertelendi mi, sınav tarihi erkene mi alınacak? ÖSYM 2020 sınav takvimi ile üniversite sınav tarihi değişti mi? İşte tüm son dakika gelişmelerini takip edeceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 09:04 ABONE OL
2020 YKS NE ZAMAN, sınav tarihi öne mi alınacak? YKS sınav tarihi değişti mi?Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika gelişmeleri

sınav tarihi ne zaman, değişti mi? Sorusu geçtiğimiz gün geç saatlerden itibaren 2020 üniversite sınavı için hazırlıklarına devam eden milyonlarca adayın merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ederken tüm gözler ve Başkanlığı tarafından yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. 2020 yılında düzenlenecek olan sınavın bilindiği üzere ülkemizdeki korona virüs salgınına tedbir amaçlı değiştirildiği ve ileri tarihe atıldığı biliniyordu. Bunun üzerine ise salgınla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirmelerinde sınav tarihinde yeni bir değişiklik daha söz konusu olduğu ve tarihin erkene çekileceği ile ilgili iddialar özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Peki, 2020 YKS ne zaman, ertelendi mi, erkene mi alındı? 2020 üniversite sınavı YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM son dakika açıklamalarını anbean takip edebileceğiniz haberimiz…

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda salgınla mücadele kapsamında bu yıl uygulanacak olan üniversite sınav tarihi ertelendiği ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyurulmuştu. Son günlerde ise düzenlenecek olan sınav tarihinde yeni bir değişikliğin daha yapılacağı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman, sınav tarihi değişti mi? Üniversite sınavı erkene mi alındı?

İşte tüm detaylar!

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2020 YKS NE ZAMAN, sınav tarihi öne mi alınacak? YKS sınav tarihi değişti mi?Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika gelişmeleri
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