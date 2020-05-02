AÖF sınav giriş ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleriyle birlikte Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi vizelerini online sistem üzerinden yapılıyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler '' AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. T.C. kimlik numarası ya da anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabiliyor. Açıköğretim vize sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre veriliyor. Peki 2020 AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi (vize) sonuçlarına ilişkin bilgiler ve giriş ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim vize sınavlarının online ortamdan gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Açık öğretim Fakültesi sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçlarını ve giriş ekranını sorguluyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm bilgiler…