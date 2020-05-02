Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav giriş ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav giriş ekranı! 2020 ne zaman açıklanacak?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında vize sınavlarının internet ortamında yapılma kararı ile beraber vatandaşlar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gibi birçok soruya yanıt aramaya devam ediyor. Eğitim alanında organize edilen Açıköğretim sınavları devam ederken sınava giren adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. 8 Nisan tarihinde başlayan süreç halen devam ederken aynı zamanda açıköğretim fakültesi öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Buna göre 7 Mayıs tarihinde sona erecek vize notları ne zaman açıklanır? hangi tarihte ve ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı, sonuçlar sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:54 ABONE OL
AÖF sınav giriş ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleriyle birlikte Bahar dönemi vizelerini online sistem üzerinden yapılıyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler '' sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. T.C. kimlik numarası ya da anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabiliyor. Açıköğretim vize sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre veriliyor. Peki 2020 AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi (vize) sonuçlarına ilişkin bilgiler ve giriş ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim vize sınavlarının online ortamdan gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Açık öğretim Fakültesi sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçlarını ve giriş ekranını sorguluyor. Buna göre; ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav giriş ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA