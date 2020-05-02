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AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Lise eğitimine aracılığıyla devam eden vatandaşlar, AÖL 2020 sınav tarihlerine ilişkin değişiklikleri takip ediyor. AÖL resmi internet sitesi üzerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. Örgün öğretime ara verildiği pandemi döneminde sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merak edilen “AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?” sorusunu yanıtladık.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:31 ABONE OL
AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Açık öğretim lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında örgün öğretime ara verilirken açık öğretim sınavları da dahil olmak üzere pek çok sınavın ertelenmesine karar verildi. Bu bağlamda ertelenen sınavlar arasında Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınavları yer alıyor. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

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AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Açık öğretim lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
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