LGS’de bir metre mesafe kuralı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi. Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı. Bu önlemlerden bazıları şöyle:Sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi sağlanacak.Sınav görevlileri temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.Sınava giren öğrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sağlanacak.Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek.Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek. Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.