TYT’de her soru altın değerinde

2.5 milyona yakın adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. Adaylar bu yıla özgü yapılan bazı değişikliklerle çok daha avantajlı olacak. Öncelikle adaylar 12'nci sınıfın yalnızca birinci dönem konularından sınavda sorumlu olacak. Lisans tercihi yapabilmek için gerekli 180 puan ise 170 oldu. Adaylara en büyük avantajı sağlayan değişikliklerden bir diğeri ise YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi oldu.



SORU AZ, SÜRE UZUN

Sınav süresi 30 dakika artırıldı. 135 dakika olan süre bu yıl 165 dakika olacak. Bilgi yerine adayın muhakeme yeteneğini ölçen TYT, sınavın ikinci oturuma olan AYT'ye göre çok daha kolay bir sınav olacak. TYT'de alınan puan, YKS puanın yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle TYT'de her bir soru altın değerinde. TYT'de doğru çözülen her bir soru adayların başarı sıralamasını binlerce sıra öne çekebilir. AYT'de soru sayısı 160 iken TYT'de toplam 120 sorulacak. Bu soruların 40'ı Türkçe, 40'ı temel matematik, 20 sosyal bilimler, 20'si de fen bilimlerinden gelecek. TYT süresinin 165 dakika olması sayesinde soru başına düşen zaman da yaklaşık 1.4 dakikaya çıktı. Böylelikle adaylar en çok şikâyet edilen uzun paragraflı sorulara daha fazla zaman ayırabilecek. Soruların az, sürenin de uzun olması TYT'nin avantajını bu yıl ikiye katlamış olacak. Bilginin değil, okuma, anlama ve temel matematiksel ilişkilerden yararlanma yeteneklerinin ölçüldüğü TYT'de başarıyı artırmak için kalan 10 günlük sürede uzmanlar adaylara kitap okumalarını öneriyor.







HAM PUAN KURALI

Adayların TYT'de puanının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0.5 ham puan çıkarmaları, yani yarım net yapmaları gerekiyor. Bu 2 testten soru cevaplandırmayan ya da herhangi birinden yarım neti olmayan adaylar sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinin tamamını doğru cevaplandırsalar dahi TYT puanları hesaplanmayacak.



14 NETLE BARAJ AŞILIYOR

Tercih yapma hakkını kazanabilmek için TYT'de en az 150 puan almak gerekiyor. Adaylar AYT'de çok başarılı bir performans gösterse bile TYT'den en az 150 puan almadığı sürece tercih yapamayacak. 150 puan ve üstü alan adaylar önlisans, 170 ve üstü alan adaylar da lisans tercihi yapmaya hak kazanacak. Adaylar AYT'de çok başarılı bir performans gösterse bile TYT'den en az 150 puan almadığı sürece tercih yapamayacak. TYT'de 150 barajını aşabilmek için onlarca farklı alternatif var. Bir aday sadece temel matematik testinden 14 net çıkarıp diğer testlere hiç bakmadan bu barajı aşabilir. Aynı şekilde sadece Türkçe testinden 16.5 net yapan aday 15 barajını geçebilir. Türkçe ile temel matematik testlerinden yalnızca 5'er, sosyal bilimler ile fen bilimlerinden de 2.5 net yapılarak bu barajı aşmak mümkün.



KOVİD-19 ŞÜPHESİNE DİLEKÇELİ BAŞVURU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan Kovid-19 tanısı konanlar ile bu şüpheyi taşıyanlar, ayrı bir salonda sınava girmek için dilekçe dolduracak. Bu durumdaki adayların durumlarını ayrıntılı olarak anlatacakları "Genel Amaçlı Dilekçe"yi doldurarak belgeleri ile "yks2020@osym.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Dilekçe örneğine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir.

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