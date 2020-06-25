Ders ders YKS tüyoları

Soruyu doğru anlayın zamanı iyi kullanınParagrafta metin dışına çıkmayınSoru kökünü iyi okuyunTüm şıkları okumadan işaretleme yapmayınMetni iyi anlayınÇeldirme ifadelerine dikkat edinSüreyi sonuna kadar kullanın2.5 milyona yakın öğrencinin iyi bir üniversite hayaliyle ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu haftasonu cumartesi ve pazar günü yapılacak. Sınavda uygulanacak doğru yöntemlerle başarının artacağını söyleyen Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları ders ders dikkat edilmesi gereken tüyoları SABAH'a şöyle anlattı:Soruyu okumaya soru kökünden başlayınız. Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayınız, metni soruların bakış açısıyla okuyunuz.Altı çizili söz öbeğini metinle bağlantısını kurarak anlamlandırınız.Metnin tamamını değil, metin için gerekli olduğunu düşündüğünüz yerlerin altını çiziniz.Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat ediniz.Uzun paragraflardan korkmayınız. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır.AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hakim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacaktır.TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacaktır.Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde tekrar tekrar soru okunmak zorunda kalına bilinir.Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.Daha önce çözülmüş soru kalıplarına benzeterek hayalimizdeki soruları çözmek yerine, var olan kitapçıktaki sorular çözülmeli.Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayıp, soru kökünü iyi anlamalı ve neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalıdırlar.Güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorularda hızlı ve doğru karar verme becerisini göstermelidirler.Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlayacaktır.Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmelidir.TYT soruları günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, deney içerikli ve çeldiricileri kuvvetli hazırlanmış sorulardır.AYT sınavında sorular ağırlıklı olarak 11 ve 12'nci sınıf programını sorgulayacak. Soruların çoğunluğu kazanımlarınızın analiz düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçecek detayda olacaktır.TYT soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ve temel bilgileri ölçen sorular olacağı için paragrafların ve yönlendirme cümlesinin dikkatli okunması gerekmektedir.AYT sorularının ise TYT sınavına göre daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşması beklenmektedir. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorularının da yer alabileceği olasılığının da göz aradı edilmemesi gerekmektedir.