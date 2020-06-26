Üniversite sınavı YKS maratonu başlıyor! İşte sınavı kazandıracak 40 tüyo

31. Önce üzerinde resmin olan, ad - soyad ve T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu optik kâğıdın sağ üst kısmındaki boş alanı küçük harflerle doldurup (ad, soyad, baba adı, doğum tarihi) imzala. Optik kâğıdına, T.C kimlik numaranı kodla.

32. Salon görevlileri soru kitapçıklarını poşetten çıkarıp dağıtacak. Soru kitapçığının kapağına tüm bilgileri yaz ve imzala. Optik kâğıdına, soru kitapçık numaranı kodladıktan sonra, hemen altında yer alan 'Soru kitapçık numarasını doğru kodladım' bölümünü imzalamayı unutma.

33. Sınav başladığında, maskeni istersen çıkarabilirsin. Görevliler çıkarmayacak, panikleme.

34. Kopya ihtimaline karşı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını başkası görmeyecek şekilde tedbirini al (Sınavlarda kopya çeken de çektiren de aynı cezayı alır).

35. İlk 10 dakika sorular zor gelirse korkma, derin nefes al, gözlerini kapat. Heyecanlısın ve heyecanın geçmesini bekle.

36. Çözemediğin soruyla inatlaşma, işaret koy, daha sonra tekrar dönüp bakarsın. Bilmediğin soruyu işaretleyip geç, sonrasında tekrar dönüp bakabilirsin.

37. Sınav salonunda biri öksürürüp hapşırırsa panikleme, kaygılanma. Her zaman öksüren, hapşıran olabilir. Sınava odaklan.

38. Bütün soruları tam olarak oku. Kısa ve uzunluğuna takılma. Zamanı kontrol et, böylece küçük molalar vermiş olursun.

39. Olumsuz soru köklerine dikkat! Unutma sınavda hızlı olmak demek soruyu tam olarak okumadan cevaplamak demek değil.

40. Kafan karıştı, işler sarpa sardı. Kalemi bırak, nefes egzersizi yap, dinlen ve yeniden başla. Unutma soruları yanıtlamak kadar sınavı yönetmek de gerekiyor.