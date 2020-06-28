TYT adayların yüzünü güldürdü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla koronavirüs tedbirleriyle yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrencilere 30 dakika ek süreyle toplam 165 dakika verildi. Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde ise 20 soru yöneltildi.Sınavdan önce adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Aileler çocuklarını bahçe dışında bekledi. Kovid-19 durumu olan adaylar ise tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.YKS puanına yüzde 40 etkisi olan sınavın ilk oturumu TYT'den adaylar yüzleri gülerek çıktı. Yorum ve analiz gücünü ölçen TYT geçmiş yıllara nispeten daha kolay bir sınav olarak değerlendirildi. Bu yıl yine özellikle Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki uzun paragraf soruları zorladı ancak sınavda 30 dakika ek süre verilmesiyle adaylar "Süre yetişmedi" derdinden de kurtulmuş oldu. Öte yandan sorular genellikle 9 ve 10'uncu sınıf müfredatından çıktı. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulandı, sorular ilk okumada anlaşılan, basit matematik bilgisiyle çözülebilen sorulardan oluştu.YKS nedeniyle dün saat 09.30 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi ise bugün yapılacak. Sınav nedeniyle Saat 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Analizve yorumlama yeteneklerinin sorgulandığı TYT'de hemen hemen her derste paragraf ve gündelik yaşama dair sorular yer aldı. Sınav süresinin 30 dakika uzatılması da adaylara avantaj sağladı. Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri TYT sorularını SABAH'a değerlendirdi:Matematik ve Geometri soruları 9 ve 10'uncu sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve işleme yöneliktir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş, geometriksel düşünme becerisini ölçen niteliktedir.Türkçe sorularında ağırlık okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7-8 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması ve güncel olaylardan alınmış olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır.Matematiksel işlemlerden arındırılmış, temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardır. Zorluk açısından bakıldığında herkesin yapabileceği soruların yanında bir kısım sorularda ayırt edicilik ön plana çıkmaktadır.Beklenilmeyen bir soru ile karşılaşılmamıştır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.Sorular 9 ve 10'uncu sınıf müfredatını kapsamaktadır. Soruların temel bilgi düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen zorluk derecesindedir.Düzenli olarak çalışan, harita okuryazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.Öğrencinin hem yorum hem de doğrudan bilgi düzeyini ölçen sorular sorulmuştur. Klasik soruların yanı sıra öncüllü sorulara da yer verilmiş. Sorular orta düzey zorluk seviyesine sahiptir.Sorular, müfredata uygun olup, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir.TYT'de temel bilgi gerektiren sorular olmasına rağmen yine de soruların içeriğine bakacak olursak öğrencinin soruları doğru cevaplayabilmesi adına birtakım özet bilgilere sahip olması gerektiği görülmektedir.