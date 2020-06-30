Eşit ağırlık bölümleri puanları 2020: 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık puanlarıyla öğrenci alan bölümler neler?

YKS maratonu sona erdi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavlarının ardından öğrenciler eşit ağırlık puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM, YKS kapsamındaki öğrenci alacak okulların kontenjan bilgilerini ve geçen yıla ait yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri bilgisini bulunuyor. Eşit ağırlık alanında tercih yapacak olan adaylar bölümlerin başarı sıralamasına ve yüzdelik dilimlerine göre hareket edecek. Peki 2020 Eşit Ağırlık Bölümleri puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puanlarıyla öğrenci alan bölümler neler?

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar eşit ağırlık bölümleri puanlarını araştırmaya koyuldu. 2020 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puanlarına göre alım yapan bölümlere erişebilirsiniz.