YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı:

DİPLOMALAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSMİ İLE DÜZENLENECEK

İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili sıkça sorulan diğer sorular ve YÖK'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- "(Diplomalar nasıl düzenlenecek?) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir."