Üniversite sınavı YKS sonuçları merakla bekleniyor! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite sınavı merakla bekleniyor! ÖSYM ile 2020 ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. Adaylar, iyi bir üniversite hayali ile sınavlara katılım gösterdi. Milyonlarca öğrecinin gözü kulağı ise 2020 sorgulama ekranına çevrildi. Dün itibarı ile soru ve cevapların erişime açılması, adayların için beklentilerini arttırdı. Öyle ki, iyi bir üniversiteye giden yolda alınacak puanlar YKS sınav sonuçları ile belli olacak. Peki, ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, YKS sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:27 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:34 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılım gösteren milyonlarca öğrenci, TYT, AYT ve YDT soruları karşısında ter döktü. Sınavın ardından ise 2020 merak edilmeye başlandı. Zira, YKS soru ve cevap anahtarının erişime açılması ile beraber adaylar da alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih öncesinde elde edecekleri TYT, AYT ve YDT puanları neticesinde belli olacak. Bu açıdan bakıldığında, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ! (TYT, AYT, YDT)

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
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Üniversite sınavı YKS sonuçları merakla bekleniyor! ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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