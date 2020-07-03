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Formasyon kalktı mı? ’den açıklaması...

Üniversitelerin Fen – Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören bölüm mezunlarına öğretmenlik yolu açan “” belgesine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı () söz konusu belgenin alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrasında öğretmen olmak isteyen öğrenciler formasyon kalktı mı? sorusunun cevabını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte MEB’den son dakika pedagojik formasyon açıklaması…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 23:00 ABONE OL
Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması…

Yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik bölümleri dışından Fen – Edebiyat fakültesi öğrencilerine öğretmenlik yolu açan belgesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son en son açıklamada bu belgenin alımıyla ilgili önemli detaylar sunuldu. Bu gelişmenin ardından öğretmen olmak isteyenler Formasyon kalktı mı? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı…

FORMASYON KALKTI MI? MEB'DEN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI…

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması…

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması…

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu eğitimi alarak yapabilirler.

'den son dakika pedagojik formasyon açıklaması! Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon eğitimi yerine ne gelecek?

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması…
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Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması...
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