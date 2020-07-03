Formasyon kalktı mı? MEB’den pedagojik formasyon açıklaması...

Yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik bölümleri dışından Fen – Edebiyat fakültesi öğrencilerine öğretmenlik yolu açan pedagojik formasyon belgesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son en son açıklamada bu belgenin alımıyla ilgili önemli detaylar sunuldu. Bu gelişmenin ardından öğretmen olmak isteyenler Formasyon kalktı mı? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı…

FORMASYON KALKTI MI? MEB'DEN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI…

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;