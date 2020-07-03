MEB son dakika duyurdu: Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon eğitimi yerine ne gelecek?

Pedagojik formasyon kalktı mı sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı son dakika pedagojik formasyon açıklamasının ardından, Fen-Edebiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler başta olmak üzere on binlerce kişi tarafından konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda, formasyon ile ilgili alınan yeni kararlar duyuruldu.

SON DAKİKA! PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI, YERİNE NE GELECEK?

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;