Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Fahrettin Koca okulların açılış tarihine yönelik değerlendirmede bulundu. Uzaktan eğitimi sona erdiren öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ederken önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitim yapma durumuna ilişkin açıklamalar gündemde yer edindi. Bilindiği üzere 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde bulunuyor. Buna göre; ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:03 Son Güncelleme: 3.7.2020 18:05 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını süresinde uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrenci şu anda yaz tatiline girdi. Gerek öğrencileri gerekse velileri yakından ilgilendiren okulların açılış tarihine ilişkin en son açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca konuya yönelik yaptığı açıklamasında'' Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler'' ifadesinde bulundu. Peki ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca salgın süreci hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Öte yandan sorusuna ilişkin yaptığı açıklaması da gündemde yer aldı. Bakan Koca muhabirlerin 'okullar açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi; Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz'' ifadesine yer verdi.

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulunmuştu.

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.

OKULLAR AÇILACAK MI?

BAKAN KOCA'NIN EN SON AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca muhabirlerin ' açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi; Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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