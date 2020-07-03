Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını süresinde uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrenci şu anda yaz tatiline girdi. Gerek öğrencileri gerekse velileri yakından ilgilendiren okulların açılış tarihine ilişkin en son açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca konuya yönelik yaptığı açıklamasında'' Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler'' ifadesinde bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı okullarda eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca salgın süreci hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Öte yandan okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin yaptığı açıklaması da gündemde yer aldı. Bakan Koca muhabirlerin 'okullar açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi; Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz'' ifadesine yer verdi.