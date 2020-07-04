Ders zili 31 Ağustos’ta çalacak, telafi eğitimi 3 hafta sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirtti. Mete şunları söyledi: "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık. Telafi eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek. Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımları giderilecek" dedi. Okulların 18 Haziran 2021'de kapanması planlanıyor. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, yarı yıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapıyacak." AA