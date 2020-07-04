KPSS başvuru tarihi ve ücreti 2020: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

Devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda çalışmanın hayaline sahip olan adayların katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından ilgili başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlanırken 2020 KPSS sınav ücreti gibi merak edilen birçok konu da netlik kazandı. Kılavuzda ayrıca, 2020 KPSS başvuru tarihleri de duyuruldu. Bu doğrultuda, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve diğer tüm merak edilenler sabah.com.tr'de!

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatacak?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...