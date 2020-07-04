Son dakika: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün milyonların beklediği soruya son dakika açıklaması ile yanıt verdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi duyuran bakanlık 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak duyurusunu yaptı. Bu kapsamda milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime devam mı edecek, ne zaman açılacak? İşte YÖK açıklamaları ile son dakika haberinin detayları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, UZAKTAN EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim uygulaması ile eğitimlerine devam etmişti. Bugün MEB 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı ve okulların açılacağı o tarihi kamuoyuna duyurdu. Tam bu noktada üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu için ise henüz bir yanıt bulunmuyor…