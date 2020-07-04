Son dakika: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?

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: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?

tarafından gelen açıklaması ile ilkokul lise ve ortaokulların açılacağı tarih kamuoyuna duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilirken yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin gözü tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam mı edecek? İşte YÖK açıklaması ile "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna dair tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 07:34 Son Güncelleme: 4.7.2020 07:34 ABONE OL
Son dakika açıklaması bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB açıklama yaptı gözler YÖK'e çevrildi? Üniversitelerin açılacağı tarih...

bugün milyonların beklediği soruya açıklaması ile yanıt verdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi duyuran bakanlık 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak duyurusunu yaptı. Bu kapsamda milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime devam mı edecek, ne zaman açılacak? İşte YÖK açıklamaları ile son dakika haberinin detayları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, UZAKTAN EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim uygulaması ile eğitimlerine devam etmişti. Bugün 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı ve okulların açılacağı o tarihi kamuoyuna duyurdu. Tam bu noktada üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu için ise henüz bir yanıt bulunmuyor…

Son dakika açıklaması bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB açıklama yaptı gözler YÖK'e çevrildi? Üniversitelerin açılacağı tarih...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün tarafından gelen açıklama sonucunda ilkokul ortaokul ve liselerin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başlayacağı tarih kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Bu kapsamda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

Tam bu noktada milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor...

Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin, yeni normalde aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tabi aynı kurallar; sosyal mesafe, hijyen ve sonuç olarak tedbirler ışığında bu sürecinde ilerlemesi bekleniyor.

Son dakika açıklaması bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB açıklama yaptı gözler YÖK'e çevrildi? Üniversitelerin açılacağı tarih...

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınının, eğitim başta olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkilediğini vurguladı.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatan Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.

Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı.

Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.

Son dakika açıklaması bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB açıklama yaptı gözler YÖK'e çevrildi? Üniversitelerin açılacağı tarih...

Bu düzenlemelerle küresel salgın sürecinde üniversitelerin yurt dışından öğrenci kaydetmelerinin teşvik edileceğini vurgulayan Saraç, böylece Türk yükseköğretiminin yabancı öğrenciler için çekim merkezi olmaya devam etmesiyle üniversitelerin uluslararası rekabete girebileceklerini söyledi.

"142 ÜLKEDE DİKKATLER TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNE ÇEKİLECEK"

Başkanı Saraç, yeni koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için ilk sanal fuar hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

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Son dakika: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?
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