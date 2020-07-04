MEB son dakika duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi...

Son dakika haberler… Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasının ardından okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitimi sona eren ve uzaktan eğitim alan öğrenciler için okulların açılış tarihi büyük önem taşıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, okulların açılış tarihi ne zaman? İşte MEB son dakika gelişmeleri…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi. Yayınlanan genelgede ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatil tarihleri, okulların açılış tarihi yer aldı. Böylelikle 'okullar ne zaman açılacak?' sorusu yanıt buldu. Konuya dair detayları haberimizde derledik.