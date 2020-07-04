MEB son dakika duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi...

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duyurdu! ? 2020-2021 MEB takvimine göre ...

Geçtiğimiz gün tarafından yapılan açıklamasıyla sorusu yanıt buldu. Okullar ’in açıklamasına göre geçtiğimiz dönemden daha erken açılacak. Uzaktan eğitimin ardından yaz tatili sürecine giren milyonlarca öğrenci okulların açılmasıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılına girmiş olacak. Yayınlanan genelgede Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de başlayacak. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte, 2020 ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 07:27 Son Güncelleme: 4.7.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB ile okulların açılış tarihi ne zaman?

haberler… Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı 'nın son dakika açıklamasının ardından sorusunun yanıtına çevrildi. Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitimi sona eren ve uzaktan eğitim alan öğrenciler için büyük önem taşıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, okulların açılış tarihi ne zaman? İşte son dakika gelişmeleri…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi. Yayınlanan genelgede ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatil tarihleri, okulların açılış tarihi yer aldı. Böylelikle 'okullar ne zaman açılacak?' sorusu yanıt buldu. Konuya dair detayları haberimizde derledik.

Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB ile okulların açılış tarihi ne zaman?

MEB AÇIKLADI- OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından;

''Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

BİRİNCİ DÖNEM

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM

İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB ile okulların açılış tarihi ne zaman?
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MEB son dakika duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi...
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