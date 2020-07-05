Kredi ve burs ödemeleri başladı mı? KYK ile 2020 Temmuz ayı kredi ve burs paraları yattı mı? Bakan Kasapoğlu son dakika açıkladı!

Üniversitelerde, lisans, yüksek lisan ve doktora gibi eğitim derecelerinde öğrenim gören öğrencilere burs ile kredi desteği veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) söz konusu ödemeleri ne zaman yapacağı öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merakla beklenen konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklama sonrasında KYK ile 2020 Temmuz ayı kredi ve burs paraları yattı mı? sorusu yoğun şekilde merak edilmeye başlandı.
Yükseköğretim öğrencileri Kredi ve burs ödemeleri başladı mı? sorusuyla ilgili açıklama beklerken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2020 Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığı duyuruldu. Detaylar şöyle;
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.