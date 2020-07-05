Kredi ve burs ödemeleri başladı mı? KYK ile 2020 Temmuz ayı kredi ve burs paraları yattı mı? Bakan Kasapoğlu son dakika açıkladı!

Üniversitelerde, lisans, yüksek lisan ve doktora gibi eğitim derecelerinde öğrenim gören öğrencilere burs ile kredi desteği veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) söz konusu ödemeleri ne zaman yapacağı öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merakla beklenen konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklama sonrasında KYK ile 2020 Temmuz ayı kredi ve burs paraları yattı mı? sorusu yoğun şekilde merak edilmeye başlandı.

KYK İLE 2020 TEMMUZ AYI KREDİ VE BURS PARALARI YATTI MI?

Yükseköğretim öğrencileri Kredi ve burs ödemeleri başladı mı? sorusuyla ilgili açıklama beklerken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2020 Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığı duyuruldu. Detaylar şöyle;